تأجيل اجتماع سكرتير الوفد برؤساء وسكرتيري عموم لجان شباب المحافظات

قرر النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، تأجيل اجتماعه برؤساء وسكرتيري عموم لجان شباب الوفد بالمحافظات، والذي كان مقرر عقده عصر يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري بمقر حزب الوفد الرئيسي إلى موعد لاحق يُحدد فيما بعد.وكان رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة قد جدد اللقاء-أمس - مع شباب الحزب في منزله، وتعهدوا بأن يكونوا سندًا قويًا وعلى قلب رجل واحد، وأن يكون حزب الوفد لاعبًا رئيسيًا على الساحة السياسية ونموذجًا للمعارضة الوطنية الداعمة للدولة المصرية وللمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.