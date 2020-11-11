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محافظات

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:46 م
قافلة طبية
قافلة طبية
عبدالله هشام
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نظّمت محافظة الجيزة، الأربعاء، قافلة طبية لأهالي مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الهجرة الدولية، وحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضمنت القافلة إنشاء عيادات خارجية تخصصات (باطنة - أطفال - نساء - جلدية) للأهالي وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، وكذلك تم عمل فحص عام للأهالي من خلال قياس ضغط الدم والوزن والطول وقد تضمن ذلك عمل توعية عن الصحة العامة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا والتعريف بأغراض الإصابة به.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى غدٍ الخميس، لتوفير الخدمات لسكان المنطقة ومن بينهم سكان عقارات مطار إمبابة الذين تم توفير شقق بديلة لهم بأكتوبر بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة بخطورة العقارات وعدم جدوى الترميم.

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