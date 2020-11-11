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اقتصاد

شعبة الحاسبات: 15% نموا في مبيعات أجهزة الكمبيوتر خلال الربع الثالث

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:53 م
الكمبيوتر
الكمبيوتر
طارق عتمان
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كشف المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT، عضو مجلس إدارة شعبة الحاسبات الآلية بالغرف التجارية، أن سوق أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها شهد نموا بلغ 15% خلال الربع الثالث للعام الجاري، مشيرا إلى تحسن مؤشرات القوة الشرائية بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال النصف الأول بعد الغلق التام للاقتصاديات العالمية وحدوث أزمة في الشحن والسفر والطيران.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"الدستور" أن مصر من أكبر أسواق المنطقة في مجال الصناعات الإلكترونية والاستهلاكية ويمثل جزء كبير من مبيعات الشركات العالمية، موضحا أن حجم إنفاق المصريين على التكنولوجيا سنويا في جميع القطاعات يتعدى الـ 100 مليار جنيه سواء أجهزة الكمبيوتر أو الحاسبات واللاب توب وأجهزة الهواتف الذكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

وتوقع إبراهيم أن يصل حجم أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها الجديدة في السوق المصرية نحو مليوني جهاز سنويا، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ستؤدي إلى نمو مبيعات سوق أجهزة الكمبيوتر والتابلت في مصر، خاصة بعد ميكنة التعليم عن بعد في المدارس والجامعات.

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