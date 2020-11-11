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فن

شيرين عادل تصور «في يوم وليلة» بالسادس من أكتوبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:47 م
شيرين عادل
شيرين عادل
حسن أمين - منار إبراهيم
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يواصل صناع وأبطال المسلسل الدرامي "في يوم وليلة" تصوير أحداث ومشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق.

وقال مصدر داخل العمل لـ"الدستور" إن المخرجة شيرين عادل صورت عددا من المشاهد أيام السبت والأحد وأمس الإثنين في عدد من المناطق المتفرقة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر، أن صناع العمل قد حصلوا على إجازة من التصوير، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستأنف التصوير غدا الخميس.

مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما معا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذي عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

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