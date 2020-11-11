محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من قرارات المجلس التنفيذى الشهرى

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بديوان عام المحافظة، بأمانة سر اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة نوفمبر 2020، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات المهمة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.ووافق المجلس التنفيذي، على تخصيص مساحة فدانين و4 قراريط وسهم بحوض الشروة 4 بناحية الغنيمي بمركز قلين من منافع عمومية إلى أملاك دولة وتخصيص مساحة 35م2 منها لتوسعة مكتب بريد الغنيمي.كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 65م2 ناتج مشروع تقسيم 5% لقرية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية الباكتوش، بمركز قلين لإقامة جمعية دار الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم عليها بمقابل حق انتفاع 600 جنيه للمتر، وإقامة معهد أزهري على مساحة 12 قيراطًا بناحية قرية القصبي التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي بمركز قلين.ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 1250م2 أرض ملك الوحدة المحلية بشباس الشهداء بمركز دسوق لإقامة معهد ثانوي بنات عليها، وإقامة وحدة صحية على مساحة 6 قراريط بناحية عزبة مكرم بقرية شباس الملح مركز دسوق، وتخصيص فدان، و11 قيراطًا و12 سهمًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لتوسعة سوق الجملة للخضر والفاكهة كمرحلة ثانية.كما وافق المجلس التنفيذي، علي تغيير قرار التخصيص رقم (841) لسنة 2020م بمساحة 1183م2 ليكون التخصيص مدرسة رسمية للغات بدلًا من مدرسة للتعليم الأساسي بأرض الفيلات بسخا، تخصيص مساحة 7ف 3ط 11س بواقع 30ألف م2 بجزء 19 زراعة كفر دفرية بمزرعة القرضا لإقامة مصنع تدوير القمامة بمدينة كفر الشيخ.ووافق المجلس التنفيذي، علي تخصيص مساحة 625م2 بناحية قرية الشيخ مبارك بمركز البرلس لإنشاء محطة رافع صرف صحي، كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص 498 لسنة 2020م لإنشاء مدرسة النوايجة الإعدادية بدسوق من 2100م إلي 1789.64م2، وتعديل قرار التخصيص 558 لسنة 2020م لإنشاء مدرسة ثانوية للتعدين ببلطيم من 10800م2 إلي 11200م2.كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 350م2 لإنشاء مبني للتأمينات والمعاشات بمقابل حق انتفاع بمدينة بلطيم لخدمة مركز البرلس، وتخصيص مساحة 510م2 أملاك دولة بناحية منشأة علي التابعة للوحدة المحلية لقرية تيدا بمركز سيدي سالم لإقامة محطة رافع صرف صحي عليها.