أعلى ما في خيلك اركبه.. مفردات التحدي في الحارة المصرية

لو مش عاجبك اخبط دماغك فى الحيط

لو مش عاجبك اشرب م البحر

اللى مش عاجبه يشرب م الخرارة

شد حبلك وامتحه

ورينى ٱخرك فين؟

ورينى تمامك فين ؟

أعلى ما في خيلك اركبه، هى واحدة من عبارات التحدى فى الحارة المصرية وربما يكون العبارة الأكثر شيوعًا وقت احتدام الصراع بين اثنين ينطق أحدهما بالوعيد، فيرد عليه الٱخر بهذه العبارة التى تعنى أنك لن تقدر على فعل شىء، ومعنى أعلى ما في خيلك اركبه أى استخدم أفضل ما لديك من خيل لتنازلنى ولن تقدر كلمات العبارة توحى بأن لها مرجعية عربية قديمة ليست هذه العبارة، فقط، الخاصة بالتّحدي، لكن هناك عبارات أخرى نذكرها فى السطور التالية.يقولها الشخص لغريمه، مؤكدًا له أنه سيفعل ما يريد ولا يخشى سوء العاقبة، بل يطلب منه أن غضب أن يضرب رأسه في الجدار.من المعروف أن ماء البحر مالحًا بعكس ماء النهر، لذا يقول الشخص هذه العبارة لغريمه الذى يهدده بالعقاب المقترن بحدوث الفعل.فى السابق كان بجوار المساجد مساحة عميقة ينزل بها ماء الصرف الخاص بالمسجد يسمونها الخرّارة لذا حين يقول الشخص هذه العبارة، يؤكد إصراره وعزمه على فعل ما يريد وعلى مَن يغضب الا يشرب من البحر بل يشرب من مياه الصرف.هو مثل صعيد يقال فى مثل هذا الموقف ليؤكد به القائل عدم تخوفه من وعيد خصمه، ومعناه هات كل ماعندك وجر الحبل حتى ٱخره، أما كلمة امتحه فهى مفردة غريبة لا تعنى شيئًا إذا جاءت منفردة، لكنها تفهم من سياق العبارة.عبارة الندين المتخاصمين حين لا يهاب أيهما الٱخر فيقول أحدهما لغريمه ورينى ٱخرك فين، أي ما الذى تقدر على فعله؟ كما تقال عبارة يا عم هات م الٱخر ولخّص.معنى تمامك أي آخر ما عندك وهى مفردة حديثة ظهرت مؤخرًا فى الحارة المصرية فيقال فلان ده تمامه إيه؟ ده آخره، وتقال عبارة وريّني أمامك فين يعني سأفعل ما أريد ولن تقدر على فعل شىء.