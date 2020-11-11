تطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان اليوم أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمستوى التعقيم داخل القطارات حرصًا من الهيئة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أن هناك استعدادات ضخمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.