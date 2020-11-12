نشاطات وهوايات زوجات الرؤساء السابقين لأمريكا (صور)



أصبحت جيل بايدن، 69 عاما، سيدة أمريكا الأولى، عقب فوز زوجها جو بايدن بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.



جيل مع زوجها فى شبابها

واستطاعت "جيل" أن تجذب الأنظار إليها بعد فوز زوجها برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف تفاعلها بشكل الكبير مع المواطنين. وعملت جيل مدرسة لعقود، وقد تصبح أول سيدة أولى تحافظ على وظيفتها، حيث علقت عبر العديد من اللقاءات الصحفية أنها سوف تمارس عملها.



فى هذا التقرير نرصد ما تفعله زوجات رؤساء الولايات المتحدة، بعد خروجهن من البيت الأبيض، وما هى النشاطات الخاصة بهن.



ميشيل أوباما

ميشيل أوباما.. «مقدمة برامج»

تعتبر ميشيل أوباما، الأكثر انتشارًا بين زوجات الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، حيث قررت مؤخرًا أن تقدم برنامج يدعى "Michelle Obama Podcast" عبر شبكة قنوات Spotify، حيث يعتمد فكرة البرنامج على تقديم الحياة الخاصة لعائلتها وزوجها بشكل بسيط.



ومن النشاطات لميشيل، هو العمل المجتمعى، حيث تعتبر شريك رسمى للكثير من الجمعيات الأهلية والإنسانية.

ايفانا

إيفانا زوجة ترامب السابقة.. عارضة أزياء ومؤلفة كتب

إيفانا ماري ترامب هى طليقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسيدة أعمال أمريكية، تشيكية الأصل، استطاعت أن تشغل وقتها بالتأليف، والأنشطة الاجتماعية.



وكانت إيفانا عارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.







ايفانا زوجة ترامب

انفصلت عن صديقها وزوجها السابق، روسانو روبيكوندي، وقد تزوجت إيفانا من روسانو عام 2008 في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ 3 ملايين دولار في قصر مارالاجو الفاخر، لتنفصل عنه بعد عام واحد، ثم عادت علاقتهما جيدة، لكن كحبيبين وليس كزوجين، لمدة 10 سنوات انتهت بالانفصال النهائي.



روزالين كارتر فى شبابها

روزالين كارتر.. «خبيرة فى الطهي»

تزوج كارتر في عام 1946، واستمرت حياتهما ليصبح كارتر الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال فى تصريحات تلفزيونية مرخرًا ان زوجته "روزالين" سر بقائه على قيد الحياة بصحة وعافية.



تسعى روزالين فى الحياة بشكل سعيد، من خلال ممارسة بعد الأنشطة كالطبخ والمشى بالحديقة، حيث يعتبر سمك "السلمون" وطبق سلطة البروكلى من الأطعمة المحببة لديها.

هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون.. "الجولف والحياة السياسة"

من هويات زوجة الرئيس كلينتون، هى ممارسة رياضة الجولف، بالإضافة الى مشاهدة مباريات "البيسبول".



كما أن هيلارى تفرغت على مدار الأعوام الماضية للحياة السياسية، حيث خاضت حرب الرئاسة أمام الرئيس المنتهى ولايته دونالد ترامب.



ميلانيا ترامب