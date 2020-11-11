رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمات النقابية»: أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد دخل منعطفًا جديدًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:22 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
دعاء جابر
طباعة
أعلنت دار الخدمات النقابية، أن أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد دخلت منعطفًا جديدًا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن، وعددهم 318 بين ممرضات وأطباء وكيميائيين.

وأكد أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس أن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد، حيث أهمل القائمون على المنظومة الجديدة تبعية هذه الوحدات إلى التأمين الصحي رغم أن عقود عملهم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأن هناك رغبة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئـون الصحية (وزارة الصحة) وفضلًا عن أن ذلك الأمر مخالفًا للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلي الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتي لا يقومون برفع دعاوي قضائية ضده، فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا.

وأشار العاملون إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضي عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلي المنظومة الجديدة وهي وحدات، العرب، والمناخ، والأمل، والشرق، وبورفؤاد.

وأرسلت إليهم مديرية الشئون الصحية خطابات منفردة لكل وحدة بضرورة كتابة طلبات انتداب إلي إدارة الشئون الصحية ببورسعيد، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون ويتساءلون عن سبب عدم ضمهم للمنظومة الجديدة بالتزامن مع خطابات غيــر رسميــة إلى هذه الوحدات منفصلة لوقف العمل في العيادات المدرسيـة.

واعتبر العاملون بهذه الوحدات أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلي ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعباؤها يوما بعد يوم.

وأكد العاملون تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلي منظومة التأمين الصحي الجديدة وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملون في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

محمد عبدالرحمن: مسرحيتي تدور حول طلاب الجامعة المغيبين

جديد نيو بوك: روائع إدجار آلان في كتاب للمترجم أحمد بركات

أحمد أبودياب: أهديت فوزي بجائزة أحمد سخسوخ إلى روح الراحل محمد خليفة

حسين حمودة رئيسًا لتحرير «فصول»: ترددت قبل أن أحسم أمري