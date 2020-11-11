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مصر

«الكيماويات» تطالب وزير قطاع الأعمال بحل أزمة العاملين بـ«الحرير الصناعي»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:24 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
دعاء جابر
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تقدم الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بمذكرة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن استغاثة عمال شركة الحرير الصناعي وخيوط وآلياف البوليستر، والتي يعمل بها أكثر من 1800 عامل، بسبب تفاقم الوضع لديهم يومًا بعد الآخر، حيث وصل الأمر بأن العمال المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة وخطرة لا يجدون من يعالجهم، بعد عجز الشركة عن علاجهم لعدم وجود أي موارد مالية لتلبية احتياجتهم العلاجية.

وأوضحت المذكرة، أن الوضع أصبح غير إنساني، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرسال هذه المذكرة، إضافة إلى مشاكل الشركة السابقة، مطالبة بضخ رأس مال لتدوير الشركة، وإعلان خطة تطوير الشركة، وصرف مستحقات العاملين تاركي الخدمة الذين خرجوا معاش 60 عاما، وحالات الوفاة منذ شهر مايو 2018 لأكثر من 270 عاملا، والتي بلغت مستحقاتهم حوالي(18 مليون جنيه) ولم تصرف حتى تاريخه.

وطالبت المذكرة، الوفاء بالالتزامات الطبية للعاملين وخاصة العمليات الجراحية وعمليات القلب المفتوح والأورام السرطانية والعلاج الكيماوي والعلاج الشهري لعدم وجود سيولة مالية، حيث توقفت الشركة عن هذا الأمر تمامًاً، وأيضا سداد أقساط صندوق الزمالة التي يستقطع من العاملين شهريًا ويسدد لصالح شركة مصر للتأمين الجماعي بالعقد المبرم بين النقابة والشركة ولم يسدد حتى تاريخه مما يؤدي بتهديد بإلغاء وثيقة التأمين الجماعي للعاملين.

وطالبت المذكرة بسداد اشتراكات النقابات المهنية المختلفة التي تستقطع من العاملين شهريا ولم يسدد منذ أكثر من 9 شهور حتى تاريخه، حيث توقفت الشركة عن السداد تمامًا.

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