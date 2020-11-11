مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقتها في انقلاب سيارة بأبوالنمرس

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب والدها وشقيقتها بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة سوزوكي بمنطقة عزبة البكباشي بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.وتلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بمنطقة عزبة البكباشي بدائرة المركز.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي يستقلها شخص يدعى "عاشور أ" وابنتاه "أسماء وهاجر" اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة ونتج عن ذلك إصابة الأول والثالثة ووفاة الثانية؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.