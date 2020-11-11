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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حسين حمودة رئيسًا لتحرير «فصول»: ترددت قبل أن أحسم أمري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:14 م
حسين حمودة
حسين حمودة
ايهاب مصطفى - خالد حماد
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أصدر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قرارًا بتولي الناقد الدكتور حسين حمودة، رئيسًا لتحرير مجلة فصول العلمية المُحكَّمة التابعة للهيئة العامة للكتاب.

وقال حسين حمودة:" الدكتور هيثم الحاج علي أولاني ثقة (لا أعرف إن كنت أستحقها أم لا؟)، وحمّلني مسؤولية (آمل أن أستطيع القيام بها)، وكلّفني برئاسة تحرير مجلة فصول، وأشكره على هذه الثقة وهذه المسؤولية معا (والحقيقة أنني كنت مترددا لفترة قبل أن أحسم أمري).

ومجلة فصول ليست غريبة عني، وربما لست غريبا عنها.. عملت بها لفترة قصيرة أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، واشتغلت بها لسنوات، محررا ثم مديرا للتحرير، خلال سنوات التسعينيات، في فترة تولى رئاسة تحريرها أستاذي الدكتور جابر عصفور، الآن، إذن، أعود إليها، وللعمل بها كما يعود الإنسان إلى بيته الأوّل.

وتابع حمودة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خلال الفترة القادمة سوف أطلب العون من الجميع، كي نعمل معا.. وسوف أنتظر مقالات نقدية من أصحابها.. وأقدم المعلومات حول سبل التواصل مع المجلة، وأشير إلى بعض أبواب جديدة بها، وحتى ذلك الحين، أرجو من كل من يقدّرون قيمة هذه المجلة أمنياتهم ودعواتهم، (وعندي أمل في ألا أخذلهم)، كما أرجو دعمهم ومساندتهم لهذه المجلة النقدية المحترمة كي تواصل مسيرتها الحافلة التي أسهمت فيها، بالكتابة وبالتحرير، مجموعات عظيمة من النقاد والناقدات، خلال ما يقرب من أربعة عقود.
الدكتور هيثم الحاج علي
الدكتور هيثم الحاج علي

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