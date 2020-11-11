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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز مالك ثلاجة سلع غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:44 م
حبس
حبس
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحجز مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة حيازة 18 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي مساندات تدل على مصدرها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (18.68 طن "جبن بأنواع مختلفة") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

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