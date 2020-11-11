حجز مالك ثلاجة سلع غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:44 م
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحجز مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة حيازة 18 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي مساندات تدل على مصدرها.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (18.68 طن "جبن بأنواع مختلفة") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (18.68 طن "جبن بأنواع مختلفة") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.