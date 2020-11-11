«الخدمات النقابية» تناقش آخر مستجدات وضع النقابات المتوقفة

عقدت دار الخدمات النقابية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية، ورشة عمل حول "مناقشة تطور أوضاع النقابات في ضوء مشروع تعزيـز القدرات بين منظمة العمل الدوليـة ووزارة القوى العاملة"، بمشاركة ممثلي نقابات الضرائب العقارية والعاملين بهيئة تعليم الكبار والعاملين بالتمريض والعاملين بالكيماويات والعاملين بالتنمية المحلية بمنوف والعاملين بشركة ليوني وايرنج سيستمز والمصرية للاتصالات والعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.بدأت الورشة بالتعريف بمراحل المشروع الثلاثة للحوار بين أطراف العمل برعاية حكومية، وكذا عودة مشروع العمل الأفضل إلى مصر بعد توقف، وأخيرًا إطلاق حق تأسيس النقابات ومتابعة تنفيذ قانون النقابات 213 لسنة 2017 وتعديلاته.واستعرض أحمد عبدالمرضي ممثل نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، ما دار خلال الاجتماع الثلاثي الذي حدث يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلي النقابات المستقلة وممثل منظمة العمل الدولية ومدير المشروع وممثلين عن وزارة القوى العاملة، وبحضور الوزير الذي تحدث عن ضرورة دعم رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة.وكشف محمد نجيب ممثل اللجنة النقابية لخدمات سائقي القليوبية، أن الوزارة قدمت حسن النوايا الذي تقدمه كل مرة دون حدوث تقدم في ملف النقابات، مستعرضا وضع لجنته النقابية المتوقفة، ومتسائلا عن سبب توقف لجنته النقابية رغم توفيق أوضاعه بالكامل وحصوله علي كافة الخطابات اللازمة لبدء عمل لجنته النقابية، ورغم ذلك ما زالت القوى العاملة تُعطل عمل النقابة بلا سبب.وقال وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، إن الاجتماع كان مثمرًا، مطالبا بضرورة متابعة الموضوع جيدا من خلال دار الخدمات النقابية، وأن هناك اجتماعات تمت بدون حضور العمال وممثلي النقابات بين الطرفين بعد اجتماع 8 مارس الماضي، ومؤكدا أنه لا بد من دخول الدعم الفني والتدريبي للنقابات موضع التنفيذ، وأنه لا يجب أن تقتصر على دعم الوزارة فقط، واقترح أن نولي أهمية كبرى للمحور الثالث في المشروع والمتعلق بالحوار الاجتماعي وضرورة العمل علي تمثيل النقابات المستقلة في الحوار المجتمعي.وأكدت رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية، أن اجتماع الخميس حقق مكسبين، الأول هو عودة دورية الاجتماعات بين ممثلي النقابات والوزارة، والمكسب الثاني أن القائمين على برنامج المنظمة قد باتوا مقتنعين بضرورة استمرار اللقاءات والاجتماعات بين الوزارة وممثلي اللجان النقابية للانتهاء من الإجراءات الممهدة لعمل النقابات وأن أداء الوزارة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية قد شابها الكثير من البيروقراطية وغياب كفاءة الموظفين.وكذا تمثيل العمال في الهيئة الاستشارية للمشروع به ثلاث مجموعات عمالية هي الاتحاد العام، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، واللجان النقابية المستقلة وهو ما يمكن اعتماده كنموذج تمثيل للمجلس الأعلي للحوار المجتمعي أيضًا.واستعرض أشرف الشربيني المحامي، ما دار خلال اجتماع ممثلي اللجان النقابية المتوقفة مع مسئولي وزارة القوي العاملة؛ حيث أفاد أن هناك تقدم كبير في هذا الاجتماع حول الاعتراف باللجان النقابية المتوقفة وبشرعيتها.وأوضح أن هناك اتفاقًا على عقد اجتماعات أسبوعية يتناول كل اجتماع مجموعة من اللجان النقابية من خمسة لجان يتم الانتهاء من إصدار أوراقها والخطابات اللازمة لتشغيلها، وأن الاجتماع شهد الانتهاء من إيداع أوراق لجنة العاملين بالضرائب العقارية بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة وهي إحدى اللجان المتوقفة والتي تم تعطيل توفيق أوضاعها.واتفق الحاضرون من ممثلي النقابات على ضرورة أن تتم متابعة المشروع بصفة مستمرة وتقييم مراحله وربطها ببعضها البعض مع الاستمرار في حوار اللجان النقابية وممثليها مع وزارة القوى العاملة لحين الانتهاء من اللجان النقابية المستقلة المتوقفة عن العمل، وكذلك اللجان النقابية الراغبة في التأسيس الحديث لإزالة العقبات أمام تأسيسها وتشغيلها.وطالـب ممثلي النقابة العامة للعامليـن بالإسعاف، بضرورة عقد اجتماع مشتـرك بين النقابات ودار الخدمات النقابية من أجل وضع مجموعة من الخطوات والاقتراحات لوضع تصور للتمثيل في المشروع وإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية في المشروع.