كورونا يصطاد 3 أشقاء في «الأربعاء الحزين» بالوادي الجديد

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفاة 3 أشقاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كُوفيد-19).تعود تفاصيل الواقعة عندما شيّع أهالي مركز الداخلة بالوادي الجديد جنازة الشيخ عبد السلام عبدالله ربوح، وكان يعمل بإدارة الأوقاف في موط؛ إثر إصابته بكورونا الذي توفي في الحال بعد وعكة صحية لحقت به داخل مستشفي الداخلة العام.فيما جاءت الضحية الثانية للحاج محمد عبد الله ربوح الذي كان يعمل بالتربية والتعليم، والذي توفي منذ أسبوعين تقريبًا بهذا الوباء القاتل داخل مستشفى الداخلة العام، ليلحق بشقيقه إلى دار الحق.كما غيّب الفيروس القاتل الشقيق الثالث الشيخ خالد عبدالله ربوح الذي كان يعمل مؤذنًا وخطيب مسجد في إدارة الأوقاف بمركز الداخلة الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بالوباء حوّل على إثرها مستشفى عزل أبو تيج بأسيوط وتوفاه الله فور وصوله وبعد تدهور حالته ليلحق بأشقائه.وشيّعت عائلة المتوفين جنازتهما وسط أعداد محدودة من المقربين مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وتم دفنهما في مقابر موط وسط حزن الشارع الوحاتي على رحيلهما.