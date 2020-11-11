رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كورونا يصطاد 3 أشقاء في «الأربعاء الحزين» بالوادي الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:44 م
كورونا
كورونا
محمد مهدي
طباعة
شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفاة 3 أشقاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كُوفيد-19).

تعود تفاصيل الواقعة عندما شيّع أهالي مركز الداخلة بالوادي الجديد جنازة الشيخ عبد السلام عبدالله ربوح، وكان يعمل بإدارة الأوقاف في موط؛ إثر إصابته بكورونا الذي توفي في الحال بعد وعكة صحية لحقت به داخل مستشفي الداخلة العام.

فيما جاءت الضحية الثانية للحاج محمد عبد الله ربوح الذي كان يعمل بالتربية والتعليم، والذي توفي منذ أسبوعين تقريبًا بهذا الوباء القاتل داخل مستشفى الداخلة العام، ليلحق بشقيقه إلى دار الحق.

كما غيّب الفيروس القاتل الشقيق الثالث الشيخ خالد عبدالله ربوح الذي كان يعمل مؤذنًا وخطيب مسجد في إدارة الأوقاف بمركز الداخلة الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بالوباء حوّل على إثرها مستشفى عزل أبو تيج بأسيوط وتوفاه الله فور وصوله وبعد تدهور حالته ليلحق بأشقائه.

وشيّعت عائلة المتوفين جنازتهما وسط أعداد محدودة من المقربين مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وتم دفنهما في مقابر موط وسط حزن الشارع الوحاتي على رحيلهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

نظر تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ».. اليوم

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

«شعرية الأحلام فى الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى

مدير «مهرجان الموسيقى»: المُكرَّمون بكوا فرحًا.. والوزيرة رحبت بفكرتي (حوار)

«المتمرد الضال».. رواية جديدة للكاتب غصن سعيد الجنيبي