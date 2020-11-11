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حوادث

ضبط مخزن منتجات غذائية فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالمنيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:57 م
غذائية فاسدة
غذائية فاسدة
نجلاء فتحي
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واصلت مديرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية، بدائرة مركز المنيا بقيادة مصطفى عبد الحكيم مدير الرقابة التجارية، وأحمد إبراهيم وأحمد الشتيوى وجمال رضا مفتشي الرقابة.

وشملت الحملة الأسواق والمخابز البلدية، حيث تم ضبط مخزن يحوي سلع غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقرية أبوسويلم وضبط الآتى (4320) علبة جبنة منتهية الصلاحية، (2160) قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، (1440) قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، و(810) أكياس مقرمشات كويك بيك منتهى الصلاحية، و(46) برطمان صلصة منتهى الصلاحية، و(120) كيلو تمر هندى مجفف منتهى الصلاحية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بموجب الوقائع والعرض على النيابة العامة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط مخزن منتجات غذائية فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالمنيا
ضبط مخزن منتجات غذائية فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالمنيا

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