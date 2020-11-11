أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!



مع استمرار احتضانها عددًا كبيرًا من الإرهابيين.. ومع سماحها لهم بالسيطرة على مساجدها، وامتلاك منصات إعلامية.. ومع إصرارها على عدم إدراج «جماعة الإخوان»، مثلًا، على قوائم الكيانات الإرهابية، ستذهب مع الريح كل جهود الدول الأوروبية لمواجهة الإرهاب، ولن تتمكن من السيطرة على الوحش، الذى قامت بتربيته، ولا تزال تطعمه وتسقيه.

الإرهاب سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى، الذى ينعقد، غدًا الجمعة، والقمة الأوروبية التى تنعقد فى ٩ ديسمبر المقبل. كما كان محور القمة المصغرة، نصف الافتراضية، التى استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول، الثلاثاء، والتى بدأت باجتماع عقده الرئيس الفرنسى مع المستشار النمساوى، بقصر الإليزيه، ثم انضمت إليهما عبر الفيديوكونفرانس، المستشارة الألمانية ورئيس المجلس الأوروبى، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

بعد ثلاث عمليات إرهابية ضربت فرنسا، خلال شهر واحد، ورابعة شهدتها النمسا، الثلاثاء قبل الماضى، بات واضحًا أن القارة العجوز قد تواجه موجة إرهابية جديدة، وأن الرد عليها لا يمكن أن يكون فقط على المستوى الوطنى، بل من خلال تحرك أوروبى جماعى، سريع ومنسق، بين الدول والأجهزة الأوروبية لمواجهة التهديدات الإرهابية الداخلية، أو الآتية من خارج الحدود الأوروبية، وإعادة النظر فى اتفاقية «شينجن» التى تتيح التنقل الحر بين الدول الموقعة عليها.

الحكومات الأوروبية تواجه، منذ سنوات، ضغوطًا هائلة لفرض رقابة على حدودها الوطنية التى جعلتها الاتفاقية «سائبة»، خاصة مع الدول التى يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين، أو التى تسمى «دول المدخل»: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، مالطا، وقبرص. وهناك دول استجابت لتلك الضغوط واستعانت بالفقرة التى تتيح لها فرض رقابة «مؤقتة» على حدودها، حال وجود «خطر داهم». ومنذ نوفمبر ٢٠١٥، تمارس باريس هذا الحق. غير أن ذلك لم يمنع إبراهيم العويساوى، الذى ارتكب مجزرة نيس، من دخول فرنسا، بعد شهر ونصف الشهر، من مغادرته تونس، فى رحلة هجرة غير شرعية، مرّ خلالها على جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية!

اللافت، هو أن اكتظاظ مخيمات المهاجرين غير الشرعيين فى تلك الجزيرة، جزيرة «لامبيدوزا»، فى ظل تفشى وباء «كورونا المستجد»، دفع كثيرين إلى المطالبة بإعلان حالة الطوارئ، كان أبرزهم توتو مارتيلو، عمدة الجزيرة، الذى نقلت عنه وكالة أنباء «أنسا» أن الوضع أصبح خارجًا عن السيطرة.

هناك، طبعًا، تقصير وثغرات أمنية ومخابراتية، بدليل أن بعض العمليات الإرهابية، التى شهدتها دول أوروبية عديدة، خلال السنوات الخمس الماضية، قام بها أشخاص سبق أن تم وضعهم تحت المراقبة أو معروفون بمواقفهم المتشددة أو كانوا سجناء وتم الإفراج عنهم. وهناك أيضًا، شواهد كثيرة على تساهل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وغيرها، مع التنظيمات الإرهابية، التى خلقتها أو احتضنتها، منذ منتصف القرن الماضى، واستخدمتها فى تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية، وأمنية، قبل أن ينقلب السحر على الساحر، جزئيًا.

مرتكب مجزرة فيينا، مثلًا، كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية النمساوية، سعى مباشرة بعد خروجه من السجن، منذ شهر يوليو الماضى، إلى شراء ذخيرة لرشاش كلاشينكوف «اك-٤٧» من براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، التى تبعد ساعة بالسيارة عن فيينا، ونقلت السلطات السلوفاكية المعلومة إلى النمسا، مع إعطاء رقم السيارة التى استخدمها. وجاء فى تقرير للأمن السلوفاكى، أن ذلك الإرهابى تمت ملاحقته بسبب تطرفه وتبنيه أفكار تنظيم داعش. ولاحقًا، اتضح أنه سبق له أن أعلن عن مبايعته للتنظيم الإرهابى فى مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعى.

بعد حادث الدهس، الذى شهدته نيس، سنة ٢٠١٦، اتهمت دعاوى قضائية عديدة الحكومة الفرنسية بـ«التقصير الأمنى». والاتهام نفسه أكده مسئولون فرنسيون، سابقون وحاليون، وكررته مجلة «فالور اكتوييل»، فى تقرير نشرته، أواخر الشهر الماضى، أوضحت فيه أن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «جماعة الإخوان»، تسيطر على مدينة نيس، عبر ١٩ مسجدًا وعدد من الجمعيات التابعة لها. وسبق أن أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن المساجد والمراكز الدينية، التى تمولها تركيا أو قطر، فى دول العالم المختلفة، ليست دورًا للعبادة، واستشهدنا بوثائق تؤكد تورطها فى أنشطة تجسسية وإرهابية.

وزراء الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات، بدول الاتحاد الأوروبى، عقدوا عشرات الاجتماعات، منذ بداية الموجة الإرهابية التى انطلقت بداية عام ٢٠١٥، غير أن تلك الاجتماعات انتهت إلى لا شىء، وإلى اللاشىء نفسه سينتهى اجتماع الغد، وقمة الشهر المقبل، ما لم يتم تجفيف المنبع، وما لم تتم محاسبة الدول التى أثبتت عشرات، بل مئات الأدلة القاطعة دعمها للإرهاب، تمويلًا وتسليحًا وتدريبًا. ومع الريح، ستذهب أى جهود محلية، إقليمية، أو دولية، لأن مَنْ أمنوا العقاب لن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين، وسيستمرون فى توفير الملاذات الآمنة لهم، وسيمنحونهم مزيدًا من المنابر الإعلامية، ليواصلوا عبرها غسل سمعتهم والتحريض على مزيدٍ من الإرهاب.

