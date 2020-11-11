منى زكى تنتهى من «تقاطع طرق» وتتعاقد على فيلم جديد

تعاقدت الفنانة منى زكى على بطولة فيلم جديد، رومانسى اجتماعى، سيخرجه هانى خليفة، وذلك بعد نجاح فيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، الذى أعادها للسينما مجددًا بعد غياب ٤ سنوات، واستطاعت من خلاله تحقيق إيرادات وصلت لـ٣ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه حتى الآن.وتعقد «منى» جلسات عمل مع مخرج الفيلم الجديد منتصف الشهر المقبل، للاتفاق على تفاصيله، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى الجديد «تقاطع طرق».وتحاول الفنانة أن تصل لاتفاق مع المخرج هانى خليفة، لتصوير مشاهد الفيلم الجديد، بالتزامن مع تصويره مشاهد المسلسل الرمضانى الجديد للنجمة نيللى كريم.