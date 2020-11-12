فايزر وأكسفورد.. آخر تطورات صناعة لقاحات كورونا الواعدة

• اللقاح الألماني



• لقاح أكسفورد



سعت وزارة الصحة منذ انتشار فيروس كورونا إلى توفير برتوكولات العلاج التي اتفقت عليها أغلب الدول لمواجهة الفيروس وتقليل أعراضه حتى يتمكن الباحثون حولها من اكتشاف لقاح جديد.ومع اتجاه بعض الدول إلى بد التجارب السريرية لبعض اللقاحات بعد نجاح تجاربه في المرحلتين الأولى والثانية، بدأت مصر في حجز اللقاحات حتى تستطيع توفيرها للمصريين بمجرد اتجاه هذه الدول لتصديرها، وتمكنت بالفعل من حجز نحو 20% من احتياجات مصر من لقاح شركة فايزر الأمريكية، ونحو 30% من لقاح إكسفورد.ولكن ما قصة هذه اللقاحات ومتى يمكن توافرها في العالم، "الدستور" في التقرير التالي تسعرض القصة الكاملة.أعلنت منظمة الصحة العالمية في منتصف أكتوبر الماضي عن وجود 42 تجربة سريرية على لقاحات، منها 10 لقاحات في المرحلة الثالثة المختصة باختبار فعالية اللقاح على نطاق واسع بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص في قارات عدة، ويأتى لقاح شركة "فايزر" الأمريكية واحدًا من اللقاحات العشرة التي باتت في مراحلها النهائية أيضا.وتعاونت شركة بيونتيك الألمانية مع فايزر الأمريكية، لإنتاج اللقاح الذي يوفر أكثر من 90% من الحماية ضد فيروس كورونا بعد عدم تسجيله أى آثار جانبية خطيرة حسب بيانات الدراسات الخاصة بالشركتين، التي رجحت التقدم بطلب للحصول على ترخيص للدواء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل مع توقعات الحصول على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ خلال الشهر الجاري.وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح مضاد لفيروس كورونا.وبدأت الشركات في تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح الجديد "بي ان تي 162 بي2" في نهاية يوليو الماضي، بمشاركة 43538 شخصا في عدة دول في العالم.، وللتأكد من فاعلية العقار تجمع الشركة بيانات سلامة لمدة شهرين بعد الجرعة الأخيرة وهو شرط من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على الترخيص العاجل.وأبرمت شركتي فايزر وبيونتك قد أبرمتا عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.مر لقاح أكسفورد بالكثير من مراحل التخبط قبل إعلان الجامعة البريطانية دخول في مرحلة الثالثة للاختبار، وتعمل شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير لقاح، والتي أكدت مؤخرا أن اللقاح قد يكون جاهزا للاستخدام خلال أشهر.ومر اللقاح بمراحل غير مستقره عندما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تعليق التجارب في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تحقق الإدارة من سلامته على البشر، وتم إيقاف التسجيل في التجارب العالمية لصناعة الأدوية البريطانية للقاح أسترازينكا، والتي تطورها مع باحثين في جامعة أكسفورد مؤقتًا في 6 سبتمبر، بعد أن كان لأحد المشاركين في التجربة في المملكة المتحدة أثر جانبي خطير يُعتقد أنه اضطراب التهاب في العمود الفقري نادر يسمى التهاب النخاع.ولم تمر إلا أسابيع قليلة حتى تم استئناف التجارب على اللقاح في اليابان بعد توقف الدراسات على مستوى العالم الشهر الماضى، عندما أصيب أحد المشاركين فى المملكة المتحدة بالمرض، ثم عادت المملكة مرة أخرى لاستئناف الدراسات عليه.ووفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد فإن اللقاح خضع بالفعل لاختبارات صارمة لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، وقام فريق من جامعة بريستول باستخدام تقنيات مطورة مؤخرًا للتحقق من أن اللقاح يتبع بدقة التعليمات الجينية المبرمجة فيه من قبل فريق أكسفورد يوفر هذا التحليل الجديد مزيدًا من الوضوح والتفاصيل حول كيفية نجاح اللقاح في إثارة استجابة مناعية قوية.