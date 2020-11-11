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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: الحديث عن انفراج الوضع الوبائي مخالف للواقع

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:47 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الأنباء المتداولة عبر القنوات التليفزيونية في البلاد، والتي تفيد بأن هناك حالة انفراج في الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19) مخالفة للواقع.

ولفت رئيس الحكومة التونسية -خلال الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا) اليوم الأربعاء- إلى آخر البحوث العلمية في المعمال الصحية العالمية حول لقاح ضد فيروس (كوفيد- 19)، برعاية شركة (فايزر) الذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية، داعيًا الجهات الصحية المعنية والخبراء للاستعداد التام لاستعمال هذا اللقاح إذا ثبتت فعاليته وتوفير الإمكانيات الكفيلة لجلبه إلى تونس في أقرب وقت.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 2006 حالات، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 72 ألفًا و993 مصابًا.

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