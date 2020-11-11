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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبد الرحمن يقدم حفلات رعب بمؤثرات صوتية وقصص حقيقية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:11 م
عبد الرحمن
عبد الرحمن
هبه عويضه
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تحظى قصص الرعب والأعمال الدرامية والسينمائية بمتابعة شريحة كبيرة من الجمهور الذي يحب هذا اللون من الفن، بل أصبح في ازدياد خلال السنوات الماضية داخل مصر من خلال الروايات والأعمال السينمائية، لكن الجديد والغريب هو إقامة حفلات للرعب بمشاركة الجمهور وهو ما دفع طالب سكندري إلى تقديم تلك الفكرة لأول مرة داخل مصر.

يقول عبد الرحمن محمد، 22 عامًا، طالب بكلية الآداب قسم اجتماع بجامعة الإسكندرية، إنه يهوى الكتابة منذ أن كان في الثالثة عشر من عمره، وأول قصة خرجت للجمهور كانت منذ 3 سنوات على السوشيال.

أضاف لـ«الدستور» أنه منذ عامين اتجه إلى فكرة جديدة وهي إقامة حفلات رعب يقدم من خلالها قصة من تأليفه، ويسَردها للحضور بصوت مع دخول مؤثرات صوتية وإضاءة خافتة، أو استخدام الشموع وهي من تجعل الجمهور يدخل في أجواء الرعب.

وأوضح أنه نظم 5 حفلات في الإسكندرية وحفلة في ساقية الصاوي، وكانت أول حفلة في 2018، لافتًا إلى أنه كان يريد التجاوب من الجمهور وكل حفلة كان العدد يزداد، وهناك من حرص على حضور جميع الحفلات لإعجابه بالفكرة.

وتابع: أن الهدف في العمل الذي يقدمه هو تواجد فن جديد على الساحة الفنية، من خلال حفلات تقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وذلك بالتوازي مع اهتمام الشعب المصري بمشاهدة أفلام الرعب وإنتاج مصر لمسلسلات وأفلام في هذا السياق.

أشار إلى أن الحفلة تكون مقسمة لعدة فقرات أولها عرض استعراضي «شو رعب»، ثم فقرة القصة وهي أن أقوم بسرد قصة من تاليفي، ثم فقرة مواقف حقيقية، وقصص حقيقية من جميع أنحاء العالم، وكل ذلك مع مؤثرات صوتية التي يكون لها عامل كبير، لامتزاج الشخص داخل القصة، والاستمتاع بالإضاءة والموسيقى.

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