فى ذكرى ميلاده.. مسيرة فنية حافلة للراحل محمود القلعاوى

تحل غدًا الخميس الموافق 12 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود القلعاوي، الذي ولد عام 1939، وقدم عشرات الأعمال الكوميدية في السينما والمسرح ولاقى شعبية كبيرة بفضل طريقته المميزة في التمثيل.واشتهر الراحل بالعديد من الأعمال المسرحية المتنوعة ما بين الدراما والكوميديا، إلا أنه اشتهر بالأعمال الكوميدية فقدم مع كبار ممثلي المسرح ولعل أبرزهم سمير غانم ومحمد نجم.فقدم الراحل مسرحية "انا مين فيهم" مع ميمي جمال، "المحظوظ" مع سمير غانم، "عبده يتحدى رامبو" مع محمد نجم، "واحد لمون والتانى مجنون" مع محمد نجم، "أولاد دراكولا" مع محمد نجم، "واد عفريت" مع محمد نجم وفؤاد خليل، "خد الفلوس وإجرى" مع أحمد آدم.كما قدم القلعاوي مسرحيات "دربكة همبكة" مع محمد نجم وميمي جمال، "وراك وراك" مع ميمي جمال ومحمود الجندي، "أنا ومراتي ومونيكا" مع سمير غانم، "افتح المحضر" مع وحيد سيف.وقدم مع النجم محمد صبحي أكثر من عمل مسرحي من ضمنها "أنت حر" و"المهزوز"، "الجوكر" و"علي بيه مظهر"، وحقق خلالهما نجاحات عديدة.وتوفي القلعاوي في يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 بمنزله بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 79 عاما.