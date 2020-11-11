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الكرازة

الأب مخول فرحا يحتفل بالقداس الإلهي بكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:50 م
الأب مخول فرحا
الأب مخول فرحا
تريزة شنودة
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احتفل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، أمس، بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، بمناسبة الذكرى الأولى لزيارة رفات القديسة تريزا الطفل يسوع للكنيسة.

شارك فى الاحتفال الأب الإيكونومس رفيق جريش، راعي الكنيسة، ومقرر لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس الرهبانيات الرجالية، والرئيس السابق للرهبنة الكرملية.

بدأ الاحتفال بساعة سجود أمام القربان المقدس، أعقبها تلاوة صلاة المسبحة الوردية.

وفي بداية القداس، رحب الأب رفيق جريش بالأب مخول الكرملي، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى له للكنيسة بمصر الجديدة.

وقال الأب رفيق إن آباء الكرمل هم أصدقاء الطائفة والكنيسة فى مصر، وأنه يتشرف بحضور الأب مخول والأب باتريك فى ذلك المساء.

وفى كلمة العظة، شكر الأب مخول الأب رفيق، وقام بتعريف نفسه، وقال: "أنا ابن الطائفة ولبناني، وأفتخر بانتمائي إلى كنيسة الروم الكاثوليك، وأتشرف أيضًا بالاحتفال بالقداس فى كنيستكم الجميلة ورعيتكم المحبوبة."

وتمحورت كلمة العظة عن القديسة تريزا العظيمة، التي كانت تحب الله بشدة، وتحملت الألم بكثرة.

كما دعا الأب مخول الناس إلى أن تأخذ القديسة تريزا مثالًا لها فى حياتها، وحث الشعب الحاضر قائلًا لهم: "من اليوم يجب عليكم فتح كتب وأقوال القديسة تريزا، لتأخذوها مثلًا في حياتكم."

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