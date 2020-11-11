6 مرشحين لحزب الوفد يخوضون جولة الإعادة بالنواب

انتهت الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، التى جرت فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والمنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة فى موعد أقصاه 15 نوفمبر.وحقق حزب الوفد عددًا من المقاعد تقدر بـ 20 مقعدًا داخل القائمة الوطنية "من أجل مصر".ويخوض 6 مرشحين عن حزب الوفد جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى والثانية، وهم كل من محمد عبد العليم بدائرة دسوق بكفر الشيخ، وعيد هيكل بدائرة المرج بالقاهرة، وأحمد همام بدائرة السنبلاوين بالدقهلية، وبدوي عبد اللطيف بدائرة ميت غمر بالدقهلية، وباسم حجازي بدائرة كفر الشيخ وقلين، وإيهاب عبد العظيم بدائرة بني مزار ومغاغة بالمنيا.وحددت الهيئة الوطنية يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.