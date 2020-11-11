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الكرازة

الأنبا باسيليوس يستقبل بطريرك الكاثوليكية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:47 م
الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
تريزة شنودة
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استقبل، الأربعاء، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

شارك في مراسم الاستقبال لفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية، ويأتي ذلك ضمن الاستعداد لحفل تجليس نيافة الأنبا باسيليوس على كرسي إيبارشية المنيا، الجمعة 13 نوفمبر، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

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