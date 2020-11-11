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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية: الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد ضمن أولوياتنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:28 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نظمت محافظة الغربية، الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى لإدارة الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد وذلك بقاعة الديوان العام للمحافظة والمخصصة لأعضاء المكتب الفني للمحافظ وأعضاء اللجنة العليا لإدارة الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد بالمحافظة.

حاضر في الجلسة الأولى المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وحاضر في الجلسة الثانية المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي الوكيل العام الأول بمركز التدريب بالنيابة الإدارية، وفي نهاية اليوم قدم الدكتور طارق رحمي درع المحافظة للمحاضرين، تقديرًا لجهودهم المبذولة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد ضمن أولويات محافظة الغربية، وهذه الدورة تأتي في نطاق تنمية مهارات أعضاء اللجنة والمكتب الفني لممارسة العمل المنوط بهم على الوجه الأمثل، وتعتبر الدورة هي الأولى من نوعها بمحافظة الغربية بعد إصدار قرار باستحداث إدارة الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد، لتصبح الغربية الأولى على مستوى محافظات مصر بإصدار قرار بإنشاء هذه الإدارة.

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