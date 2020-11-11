استمرار بناء ديكورات «نسل الأغراب» بمدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل فريق عمل وصناع مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة التحضيرات النهائية استعدادا لبدء التصوير.وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن صناع المسلسل يواصلون العمل على بناء الديكورات حاليا في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.وأضاف المصدر أن المخرج محمد سامي من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل نهاية شهر فبراير الجاري تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل."نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما معًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.