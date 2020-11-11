محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بمركز طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمشروع المجزر الآلي بشبشير الحصة ومحطة البيض بكفر الشيخ سليم؛ للوقوف على ما تم الانتهاء من إنشاءات بهما، مؤكدًا سرعة الإنجاز في العمل والتسليم في موعد أقصاه شهرين من تاريخه.وشدد المحافظ على المشرف على المشروعين بالالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة والمتابعة الجيدة، موضحًا أن هذين المشروعين سيكون لهما الأثر الواضح سواء في الذبح الجيد والسريع وبصورة سليمة وتحت إشراف كوادر طبية بيطرية وكذا زيادة إنتاجية البيض.رافق المحافظ في الجولة كلٌ من وكيل وزارة الطب البيطري والدكتور محمد الحضري، المشرف على المشروعين.