الرعاية الأسقفية تنظم ورش عمل لدعم الصحة النفسية لمعلمات الروضة

نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشتى عمل عن "إدارة المخاوف والمرونة النفسية" فى إطار خطة إدارة المؤسسة لدعم معلمات الروضة، وفى ضوء الاهتمام بالصحة النفسية لهن.من جانبه، قال الدكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، في بيان للكنيسة الأسقفية، اليوم الأربعاء، إن الورشة تمت بحضور 28 معلمة ومشرفة روضة وارتكزت أهداف التدريب على مهارات تجاوز المحن ومهارات قبول الواقع.وأضاف موسى أن برنامج الطفولة المبكرة بالمؤسسة يهدف إلى إعداد الأطفال بالمجتمعات المستهدفة للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسى.مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.