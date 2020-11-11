استشاري نفسي: الزوجة الثانية ضحية لفكرة «قطر الجواز هيفوتك»

قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى العلاقات الأسرية والصحة النفسية، إن الزوجة الثانية ما هى إلا ضحية لفكرة "قطر الجواز هيفوتك"، مشيرة إلى أن الرجل هو المسئول الأول.وأضافت عبدالسلام أن الشرع حلل الزواج بـ4 زوجات للرجل، ولكن من الـمور المهمة أن تعلم الزوجة الأولى ولديها حق الاختيار فى تكملة الحياة أو الطلاق.وأشارت عبدالسلام إلى أن تعدد الزوجات من الملفات الشائكة فى مجتمعنا العربى، موضحة أن تعدد الزوجات من الشرع فى الإسلام، وإصدار قانون من الأمور التى تشغل بال الكثير من النساء.