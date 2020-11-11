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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

12 يناير.. الحكم فى استئناف حنين حسام ومودة الأدهم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:25 م
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
محمد عيسي - عادل عبدالعال
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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 12 يناير للنطق بالحكم.

وحضر الجلسة المستشار حسين البقار دفاع حنين حسام، والذي تمسك بالدليل الفني لعدم جود محادثات أو صور عارية لموكلته.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

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