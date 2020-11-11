رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:38 م
حسن شرارة وعماد حمدي
حسن شرارة وعماد حمدي
خالد حماد
طباعة
يستضيف قصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الجمعة حفل "الثنائي" حسن شرارة - فيولينة" و"عماد حمدي - جيتار"، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

يتضمن برنامج الحفل أعمالًا موسيقية عالمية تتنوع بين: الكلاسيكي والرومانسي والإسبانى واللاتيني، منها ما كتب خصيصًا للكمان والجيتار وأخرى للبيانو أو الأوركسترا، قام بإعادة صياغتها الفنان عماد حمدى، أهمها أعمال: لــ ساراسات، باجانيني، بياتزولا، مونتي، كريسلر.

يُذكر أن الفنان الدكتور حسن شرارة من مواليد القاهرة في عام 1949، تتلمذ على يد والده الفنان عطية شرارة، والتحق بالكونسرفتوار 1959، درس الفيولينة على يد العديد من الخبراء الأجانب والمصريين، منهم أ.تبشارش (يوغوسلافيا)، إيراكلى (جورجيا)، والمصري محمد حجاج، ظهر لأول مرة على المسرح في دار الأوبرا القديمة عام 1969، وفي عام 1974م حصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكي بتقدير امتياز، تدرج في المناصب العلمية بالكونسرفتوار حتي وصل إلي عميد المعهد خلال الفترة من 1991 إلى 1997، وكان أول عميد للمعهد من خريجيه.

الفنان عماد حمدي تخرج من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى، شارك في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية، حصل على جائزة أكاديمي أوورد أفضل موسيقى شعبية من راديو "نيويورك" بأمريكا والعالم مرتين في أقل من ستة أشهر، ويعد أول مصرى يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ 1988 وإلى الآن.

موضوعات متعلقة

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

النيابة تحقق في «الإساءة إلى رسول الله» بمحادثة على السوشيال ميديا

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

«شعرية الأحلام فى الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى

مدير «مهرجان الموسيقى»: المُكرَّمون بكوا فرحًا.. والوزيرة رحبت بفكرتي (حوار)

«المتمرد الضال».. رواية جديدة للكاتب غصن سعيد الجنيبي