«الثنائى».. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى

يستضيف قصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الجمعة حفل "الثنائي" حسن شرارة - فيولينة" و"عماد حمدي - جيتار"، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.يتضمن برنامج الحفل أعمالًا موسيقية عالمية تتنوع بين: الكلاسيكي والرومانسي والإسبانى واللاتيني، منها ما كتب خصيصًا للكمان والجيتار وأخرى للبيانو أو الأوركسترا، قام بإعادة صياغتها الفنان عماد حمدى، أهمها أعمال: لــ ساراسات، باجانيني، بياتزولا، مونتي، كريسلر.يُذكر أن الفنان الدكتور حسن شرارة من مواليد القاهرة في عام 1949، تتلمذ على يد والده الفنان عطية شرارة، والتحق بالكونسرفتوار 1959، درس الفيولينة على يد العديد من الخبراء الأجانب والمصريين، منهم أ.تبشارش (يوغوسلافيا)، إيراكلى (جورجيا)، والمصري محمد حجاج، ظهر لأول مرة على المسرح في دار الأوبرا القديمة عام 1969، وفي عام 1974م حصل على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكي بتقدير امتياز، تدرج في المناصب العلمية بالكونسرفتوار حتي وصل إلي عميد المعهد خلال الفترة من 1991 إلى 1997، وكان أول عميد للمعهد من خريجيه.الفنان عماد حمدي تخرج من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى، شارك في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية، حصل على جائزة أكاديمي أوورد أفضل موسيقى شعبية من راديو "نيويورك" بأمريكا والعالم مرتين في أقل من ستة أشهر، ويعد أول مصرى يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ 1988 وإلى الآن.