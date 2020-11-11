السكة الحديد: وصول 17 عربة جديدة لميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية اليوم الأربعاء استقبال 17 عربة ركاب سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن 138.وأوضحت الهيئة على صفحتها على «فيسبوك» أن سرعة وصول العربات الجديدة تساعد بشكل أساسي في تطوير مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة في الوصول إلى مستوى خدمة يليق بالمواطن المصري.وأشارت إلى أنها تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال التطوير الخاصة بالمزلقانات وكهربة الإشارات.