روسيا تخصص مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

أعلنت روسيا في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين، تخصيصها مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا.وقال رئيس مقر التنسيق بين الوكالات الروسية السورية لعودة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، وفقًا لوسائل إعلام سورية، إن روسيا ستخصص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سوريا.وتصل التكلفة الحقيقة لإعادة الإعمار، حسب تقديرات الأمم المتحدة في 9 أغسطس 2018، بحوالي 400 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن اجتماع للجمعية التابعة للأمم المتحدة (أسكوا).وقدرت اللجنة حينها، حجم الدمار في سوريا بأكثر من 388 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل "الخسائر البشرية" والأشخاص ممن تركوا مساكنهم.