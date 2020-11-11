البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، اجتماعه الأسبوعي بكنيسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويلقي البابا تواضروس خلال الاجتماع العظة الروحية الأسبوعية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي بين الحضور للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد، التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.