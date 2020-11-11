مياه القناة: افتتاح محطات UF فائقة الترشح الجديدة نهاية نوفمبر

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه (UF) فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة العالمية الحديثة نهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد 6 محطات إضافية بمجمع محطات القصاصين ليصل طاقتها التصميمية إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميًا.وأكد رئيس الشركة- في بيان اليوم الأربعاء- قرب الانتهاء من عملية إنشاء محطة مياه المحسمة القديمة (UF) بقدرة 5 آلاف متر مكعب يوميًا من خلال عداية على ترعة الإسماعيلية وتخدم قرية المحسمة و30 يونيه، وأن تشغيل تلك المحطات تخدم أكثر من 140 ألف نسمة، وبذلك يتم القضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بجميع قرى مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، منوها بالاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.