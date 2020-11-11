تشغيل 27 مصنعًا جديدًا في المنطقة الصناعية بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرب افتتاح وتشغيل 27 مصنعًا جديدًا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بعد قيام المحافظة بتوصيل التيار الكهربائي، ما سيساهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى، كما نسعى للإسراع بترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعي، إضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة.وأكد «عطية» أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة جسدت معاني وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعًا حيث نجحت المبادرة في تنفيذ 4036 مشروعًا بمبالغ تجاوزت الـ 580 مليون جنيه، ما ساهم في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل منذ انطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات للمشروع.وقدم محافظ أسوان شكره للبنوك الوطنية المشاركة في هذه المبادرة، والشباب المكافح الذى لم ينتظر الوظيفة الميرى المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم ووطنهم بأفكار بناءة وهادفة، واستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسوانى، مطالبًا البنوك الوطنية وجهات التمويل بتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضَمانات بسيطة.جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب السنوي ''مبادرة مشروعك'' الأربعاء، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.