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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معلومات الوزراء»: توقعات بزيادة معدلات توليد الكهرباء حتى 2029

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:59 م
توليد الكهرباء
توليد الكهرباء
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تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إنفوجراف نُشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقرير "حالة الطاقة في مصر" الصادر عن مؤسسة فيتش.
وتوقع التقرير اعتماد مصر على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس لتوليد الكهرباء بشكل كبير حتى عام 2029 نظرًا لانخفاض التكلفة وزيادة المعروض نتيجة الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط، إلى جانب استمرار النمو في قطاع مشاريع الطاقة النظيفة بشكل عام ومشاريع توليد الطاقة المتجددة من مصادر غير كهرومائية بشكل خاص، علاوة على تصدير الفائض للدول المجاورة مما يساعد مصر على التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج محطة الضبعة النووية -والتي من المقرر البدء في إنشاءها في النصف الثاني من 2021 - سيصل إلى 4.8 جيجاوات.
وأوضح أن الحجم المتوقع من إنتاج مشروع "خليج السويس- 1" لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح سيصل إلى 252 ميجاوات ومخطط الانتهاء منه في 2023.

وألمح التقرير إلى أن 17،8 تيراوات هو حجم الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من مصادر متجددة غير كهرومائية بحلول عام 2024.

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