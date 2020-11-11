بايدن يتقدم على ترامب فى إعادة فرز أصوات جورجيا

تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأكثر من 14 ألف صوت في عملية الفرز الأولى بولاية جورجيا.وأكد سكرتير الولاية، وفقا لقناة "العربية"، أنهم بصدد إعادة فرز الأصوات بطريقة يدوية، على أن تنتهي مرحلة الفرز بحلول 20 نوفمبر الجاري.وكان ترامب شكك في نتيجة فرز الأصوات بعدما أعلن فوز بايدن، مؤكدًا وقوع تلاعب في عملية الفرز.