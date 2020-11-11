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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات تدريبية لسائقي الحنطور في أسوان لرفع الوعي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:57 م
دورات تدريبية لسائقي
دورات تدريبية لسائقي الحنطور
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، فعاليات دورة تأهيل سائقي الحنطور التي تضم 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين والتى تنظمها المحافظة، بالتعاون مع جامعة أسوان.

أكد عطية أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى رفع الوعي لدى سائق الحنطور، ليكون نموذج حضاري فى التعامل مع الزائرين والأفواج السياحية بما يساهم فى الترويج والتسويق السياحي الجيد من خلال إظهار الصورة المشرفة لجوهرة النيل الساحرة، مطالبًا بأهمية الاستفادة من هذه الدورات التدريبية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال الالتزام بالزّي الموحد والمظهر الجمالي لعربة الحنطور، إضافة إلى حُسن المعاملة للضيوف، والتعامل برفق ورحمة مع الحصان.

وشدد عطية على أن تطبيق هذه الضوابط وتلافي السلوكيات السلبية، سيجعل رحلة الحنطور عنصر أساسى ضمن برامج الأفواج السياحية، خاصة الالتزام بخط السير وعدم الوقوف بشكل عشوائى، مضيفًا أننا جميعًا نتكاتف معًا سواء أجهزة المحافظة أو الكيانات السياحية والعاملين فيها لخلق بيئة مناسبة لاستقبال السائحين بما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

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