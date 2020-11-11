«الأوقاف» توافق على خفض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستجابة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف للمطلب الذي تقدم به بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد بناءً على مطالب المنتفعين بهذه الوحدات.وأورد وزير الأوقاف بأن هيئة الأوقاف المصرية وافقت على خفض الزيادة السنوية إلى 5 %، بدلًا من 10 %، كما وافقت الهيئة على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقًا للشروط والضوابط المنظمة التى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقدًا والباقى على 10 سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة، أو سداد نسبة 50 % نقدًا والباقى على 3 سنوات دون فائدة.وعقد محافظ أسوان لقاءً مع ممثلي المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف، وخاطب وزير الأوقاف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين المقيمين في هذه الوحدات السكنية، موضحًا بأنه تم تكليف مديرية الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن الأسلوب الأمثل لاستثمار المبانى الخدمية والإسراع فى إنشائها لتحقيق أكبر عائد منها وهى تشمل 2 مول تجارى و2 حضانة، فضلًا عن سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.