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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لخياط قتل شاذًا وأشعل النيران فى منزله بالإسكندرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:59 م
المؤبد لخياط
المؤبد لخياط
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد أحمد الشرقاوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة خياط بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل شاذ بسبب خلافات بينهما وإشعال النيران في مسكنه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين إيهاب محمود إسماعيل، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية 36622 لسنة 2019 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة شخص متفحم داخل محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة عن قيام المجني "خ. ح. ع" باصطحاب المتهم "ا. إ. م" 36 سنة، خياط، إلى شقته محل سكنه لممارسة الشذوذ معه برضاه عقب انتهائهما نشبت بينهما مشادة، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بواسطة مقعد به قواعد حديدية على رأسه فسقط على الأرض مغشيا عليه ثم جذب أسطوانة غاز وأشعل النيران في جثته وسرق هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة اعترف بالواقعة فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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