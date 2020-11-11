إصابات كورونا في كندا ترتفع لـ276 ألفًا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 276 ألفًا و479 إصابة حتى الساعة 07.30 صباحا بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 10 آلاف و693 حالة وفاة، بينما تعافى 224 ألفا و912 مريضا من (كوفيد- 19)، المرض الناجم عن فيروس كورونا.وقد مر حوالي 41 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بالفيروس في كندا.