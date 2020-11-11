رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ترانسماش» المجرية: وصول أول دفعة من عربات القطارات أول يناير 2021

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:51 م
المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
طباعة
التقى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بسفير دولة المجر اندراش كوفاج، ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية.

وأعرب رسلان عن تقدير الهيئة لاستثمارات الجانب المجري في مصر والتي تساهم بشكل كبير من خلالها في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري، وتطرق رئيس الهيئة لمناقشة الاتفاق الذي تم أثناء لقاءه بممثلي شركة ترانسماش هولدنج أمس وما أسفرت عنه المناقشات بشأن جدول التوريد ونهو أي مشاكل من شأنها التأثير على معدلات التوريد وعلى تشغيل العربات بالكفاءة المطلوبة.

وأفاد لوراند طماش رئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية، بأن الدفعة الأولى من العربات التي تصنع ضمن عقد ١٣٠٠ عربة ستصل أول ٤ عربات منها بداية يناير ٢٠٢١.

واتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون المشترك والتصنيع المحلي، واهتمام الشركات المجرية المشاركة في مشروعات السكة الحديد، الأمر الذي من شأنه نقل الخبرة المجرية للتصنيع المحلي في مصر من خلال المساهمة في انشاء مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC، وعرض رئيس الهيئة على الجانب المجري دراسة المشاركة في عقد الصيانة المقدم من شركة ترانسماش الروسية للاستفادة من الخبرات المجرية في هذا المجال، ولتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين وجّه رئيس الهيئة بإخطار سفارة المجر بالقاهرة بالمناقصات الخارجية التي تكون بصدد طرحها الهيئة لإمكان الاستفادة من عروض الشركات المجرية وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

بيان مهم من التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

السيسى: نحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى لحصار آفة التعصب والفكر المتطرف

غلق 3 أيام لأى محل لا يلتزم بإجراءات مواجهة كورونا خلال «البلاك فرايداى»

الصور

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

image description

تبطين الترع ومواجهة كورونا.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى لدمياط

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

«رفضت قبلة أنور وجدي».. كواليس تصوير آخر فيلم لكوكب الشرق

«طلب زيارة شبرا».. اللحظات الأخيرة في حياة توفيق الدقن

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

«المتمرد الضال».. رواية جديدة للكاتب غصن سعيد الجنيبي

«شعرية الأحلام في الرواية العربية» جديد دار كنوز بالأردن

«المرأة حينما تعيد كتابة التاريخ».. سردية بديلة للمهمشين

الأعلى للثقافة يعيد سلسلة «أبحاث المؤتمرات»