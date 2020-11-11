«ترانسماش» المجرية: وصول أول دفعة من عربات القطارات أول يناير 2021

التقى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بسفير دولة المجر اندراش كوفاج، ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية.وأعرب رسلان عن تقدير الهيئة لاستثمارات الجانب المجري في مصر والتي تساهم بشكل كبير من خلالها في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري، وتطرق رئيس الهيئة لمناقشة الاتفاق الذي تم أثناء لقاءه بممثلي شركة ترانسماش هولدنج أمس وما أسفرت عنه المناقشات بشأن جدول التوريد ونهو أي مشاكل من شأنها التأثير على معدلات التوريد وعلى تشغيل العربات بالكفاءة المطلوبة.وأفاد لوراند طماش رئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية، بأن الدفعة الأولى من العربات التي تصنع ضمن عقد ١٣٠٠ عربة ستصل أول ٤ عربات منها بداية يناير ٢٠٢١.واتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون المشترك والتصنيع المحلي، واهتمام الشركات المجرية المشاركة في مشروعات السكة الحديد، الأمر الذي من شأنه نقل الخبرة المجرية للتصنيع المحلي في مصر من خلال المساهمة في انشاء مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC، وعرض رئيس الهيئة على الجانب المجري دراسة المشاركة في عقد الصيانة المقدم من شركة ترانسماش الروسية للاستفادة من الخبرات المجرية في هذا المجال، ولتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين وجّه رئيس الهيئة بإخطار سفارة المجر بالقاهرة بالمناقصات الخارجية التي تكون بصدد طرحها الهيئة لإمكان الاستفادة من عروض الشركات المجرية وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.