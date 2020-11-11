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فن

عاصى الحلانى لـ«الدستور»: المشاركة بمهرجان الموسيقى شرف لأى فنان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:54 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
حسن أمين
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أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته بمشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس على مسرح النافورة الجديد بالأوبرا.

وقال الحلاني لـ"الدستور" إن مشاركته في المهرجان بشكل سنوي شرف وفخر كبير لي ولأي فنان ينول شرف الوقوف على مسارح دار الأوبرا خاصة أن هذا المهرجان عريق ومتميز.

وأضاف أنه على المستوى الشخصي تنتابه سعادة بالمشاركات المتتالية في المهرجان، مشيرا إلى أن الدورة التي أقيمت من المهرجان هذا العام استثنائية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

ووجه عاصي الحلاني الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ولكل القائمين على المهرجان خاصة، وقال إن مسرح النافورة الجديد نفذ إلى العالم وأرسل صورة بأن مصر قادرة على إقامة مهرجان عالمي وإصرارها لاستمرار الفنون وإقامة فعاليات المهرجان هذا العام وسط إجراءات احترازية بالرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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