تخفيض 50%؜ من مصروفات طلاب فصول الخدمات بالمدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على تخفيض 50%؜ من قيمة الاشتراك السنوي المقرر على طلاب فصول الخدمات والبالغ قيمته ١٥٠٠ جنيه ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ تيسيرًا على أولياء أمورهم بسبب جائحة كورونا.وأوضحت الوزارة أن الفئات المطبق عليها التخفيض هم أبناء الشهداء، وأبناء مصابي العمليات الحربية، والطلاب غير القادرين، والطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، موضحة أن القرار يطبق على (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي) نظام الثلاث سنوات بفصول الخدمات بالمدارس الفنية.