الأسد: دول غربية تستغل ملف اللاجئين سياسيًا





إلى ذلك، أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات في سوريا.





اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، في كلمة عبر الفيديو في افتتاح المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المنعقد بدمشق، دولًا غربية وأخرى في المنطقة باستغلال اللاجئين وتحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة.وأكد الأسد، خلال كلمته بالمؤتمر وفقًا لوسائل إعلام محلية، أن بلاده تعمل من أجل إعادة كل لاجئ سوري يرغب بالعودة إلى وطنه، لافتا إلى عقبات كبيرة أمام ذلك، منها ضغوطٌ تُمارس على اللاجئين لمنعهم من العودة.من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في كلمة ألقاها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، بعض الدول إلى التَوقُف عن تسييس هذا الملف.