الأنبا مقار يترأس اجتماع كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر

ترأس الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر والشرقية، اجتماع كهنة الإيبارشية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة أبوكبير بالشرقية.وناقش نيافته خلال الاجتماع الشئون الروحية لكنائس الإيبارشية، وذلك في إطار حرصه على التواصل الدائم مع رعاة الكنائس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.