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محافظات

محافظ سوهاج يسلم 33 منزلًا لأهالي قرية العيساوية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:53 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بافتتاح وتسليم 33 منزلا للأهالي بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بالتعاون بين التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، وأحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة سوهاج، وأحمد عبد العال مدير بنك QNB الأهلي فرع سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المبادرة هي دعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقها في 2016، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تهدف لتنمية القرى الفقيرة تنمية شاملة، حيث تمت مضاعفة المبلغ المرصود لها أكثر من 20 ضعفًا، وبلغ إجمالي المبلغ حوالي 2 مليار جنيه، لتطوير 69 قرية.

وأضاف أننا نعمل على التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، بحيث لا تتوقف عند تطوير أو إعادة تأهيل منازل الأهالي، وتصل إلى الوحدات الصحية ومراكز الشاب، وكافة المنشآت التي يتعامل معها المواطن، لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.

من جانبه أكد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أن جميع قيادات المحافظة تعمل على قلب رجل واحد، لإنجاز مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت لتغيير ملامح القرية المصرية، مشيرا إلى أن مضاعفة قيمة المرحلة الثانية جعلنا نشعر بمسؤولية أكثر، وجعلنا نسابق الزمن للوصول إلى كل شبر في أرض المحافظة لتطويره وتحديثه.

وقال الدكتور على فتحى رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه تم تسقيف ورفع كفاءة 33 منزلًا، وفرش وتجهيز 22 منزلًا بالمستلزمات، وتنظيم قافلتين طبيتين تضمنت توقيع الكشف وتقديم العلاج وعمل التحاليل والأشعة وعمليات جراحية للمستحقين"، مشيرا إلى أن قرية العيساوية شرق إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا أن مؤسسة مصر الخير طورت 12 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج بتمويل 80% من وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذ ومساهمة مالية 20% من مؤسسة مصر الخير، موزعين على مراكز " البلينا، وأخميم، وجهينة، وساقلتة، وطما وطهطا".
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

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