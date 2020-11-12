بعد شفاء نشوى مصطفى.. 4 فنانين يودعون كورونا

نشوى مصطفى



أمينة خليل



إيمان العاصى



أسرة محمود الليثى



نيكولا معوض



طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.وقالت نشوى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "لله الحمد والشكر، من الموت للحياة بفضل الله ودعوات حضراتكم والله، وبفضل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومية".بعد رسالتها الأخيرة التي طمأنت فيها الجمهور انتشر النبأ بين الأوساط الفنية عن كون نتيجة التحاليل الخاصة بها جاءت سلبية بعد قضاء عدة أيام فى مستشفى العجوزة بعدما استنجدت بمستشفيات الصحة.في وقت سابق، أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن حالة نشوى مصطفى مستقرة حتى الآن وأنها ما زالت تحت الرعاية، لافتًا إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع ابنها للاطمئنان عليها، فهي تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.أعلنت أمينة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك خلال استضافتها فى إحدى البرامج الفنية المذاعة من الجونة أثناء مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة شفائها من الوباء بعد رحلة ألم مريرة.منذ شهرين مضوا تقريبًا، أعلنت إيمان العاصي شفائها من فيروس كورونا وتعافيها منه بعد قضاء 20 يومًا تقاوم الوباء القاتل حتى تمكنت بفضل الله من الانتصار عليه.أعلن الفنان محمود الليثي إصابته بفيروس كورونا بداية من أكتوبر الماضي من خلال منشور على حسابه بموقع فيسبوك" كتب فيه: "عندي كورونا بقالي أكتر من 10 أيام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي، لأن حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل ومردتش"، وبعد أسبوعين أعلن الليثى في فيديو على فيسبوك سلبية نتيجة فحص كورونا له ولزوجته ووالدته.الفنان اللبنانى نيكولا معوض أصيب بكورونا ولم يعلن إلا بعد الشفاء منه، حيث أكد خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي أنه أصيب بفيروس كورونا منذ فترة، لكنه لم يرغب في الإعلان عنه، لأنه يعتبر ذلك ضمن الأمور الشخصية التي ليس من حق الجمهور معرفتها:"صار معي كورونا وصحّيت، وخلصت ما قلت ما بعرف أنا أكيد بحترم وبقدر الناس اللي بتقول عن إصابتها، ومش بس عن كورونا، لكن أنا كتير قصص في حياتي ما بطلع بيها على السوشيال.. تأثير كورونا كان أول يومين ثلاثة، كانوا كثير صعبين وبعدين مشي الحال".